Как сдать ВНО-2020: видеоинструкции для школьников

В Украине 25 июня началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020. Украинский центр оценивания качества образования публикует видеоинструкции к предметам.

Украинский центр оценивания качества образования совместно с общественной организацией Освитория создали видеоинструкции для популярных предметов ВНО.

Видеокомментарии эксперты подготовили на основе задач нынешнего пробного тестирования, отмечают в УЦОКО.

Работники центра подробно разбирают каждое задание, предоставляют развернутые объяснения на вопросы и делятся советами, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

Сейчас на YouTube-канале iLearn доступны видеоинструкции к следующим предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и английский язык.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала основная сессия ВНО. Абитуриенты сдают тест по математике. Для его прохождения зарегистрировались более 186 тысяч человек.

Также сообщалось, что Ляшко рассказал, как будет проходить ВНО. Главный санитарный врач призвал участников ВНО соблюдать карантинные ограничения, ограничить мобильность и придерживаться правил гигиены перед тестированием.