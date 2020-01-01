Мины, шахтер-миллионер и замок за 1 фунт: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 25 июня 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 25 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве возле рынка Петровка нашли мины, а в Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы.

Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии, а принц Гарри и Меган Маркл работали в пекарне с экс-заключенными.

В Шотландии продается готический замок за 1 фунт, а известный рэпер Lil Yachty разбил Ferrari за $330 тысяч.

В Черногории прошли массовые протесты, а в Мексике произошло землетрясение.

Шахтер из Танзании стал миллионером, найдя крупнейшие из когда-либо обнаруженных редких драгоценных камней.

Легенде порноиндустрии грозит до 90 лет тюремного заключения за изнасилование четырех женщин.

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