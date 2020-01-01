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Мины, шахтер-миллионер и замок за 1 фунт: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 25 июня 2020 года.
Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии
Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/da_astafieva
Cмотрите фотогалерею Мины, шахтер-миллионер и замок за 1 фунт: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 25 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве возле рынка Петровка нашли мины, а в Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы.
 
Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии, а принц Гарри и Меган Маркл работали в пекарне с экс-заключенными.
 
В Шотландии продается готический замок за 1 фунт, а известный рэпер Lil Yachty разбил Ferrari за $330 тысяч.
 
В Черногории прошли массовые протесты, а в Мексике произошло землетрясение.
 
Шахтер из Танзании стал миллионером, найдя крупнейшие из когда-либо обнаруженных редких драгоценных камней.
 
Легенде порноиндустрии грозит до 90 лет тюремного заключения за изнасилование четырех женщин.
 
 

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Теги: ДТП, Шахтер, Мексика, замок, Ferrari, миллионеры, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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