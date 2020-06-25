МИД запросил помощь ЕС и НАТО в борьбе с паводком на западе Украины

Украина просит своих зарубежных партнеров задействовать механизмы гражданской защиты для помощи населению в зоне бедствия.

Министерство иностранных дел обратилось к НАТО, Европейскому Союзу и государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий природного бедствия на западе Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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“Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера“, - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ведомство рассчитывает, что партнеры поддержат усилия Украины по защите жизни и здоровья граждан, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины. Большую часть денег получит Ивано-Франковская область.