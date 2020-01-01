На Тернопольщине стабилизируется ситуация со стихией

Спасатели и правоохранители помогали всю ночь людям, чьи жилища оказались в зоне стихийного бедствия.

На Тернопольщине в результате непогоды никто не пострадал, ситуация в регионе контролируемая и она постепенно стабилизируется. Об этом в эфире 112 в четверг, 25 июня, сказал глава ОГА Владимир Труш.

"Ситуация сейчас стабилизируется. Пострадавших пока нет. В селе Устье-Зеленое есть две дамбы, одна из которых не выдержала стихии, другая пока противостоит воде. Затоплены сельскохозяйственные угодья, поймы, но именно село не очень пострадало. Сейчас волна воды пошла на Залещицкий район. А в Монастырском - затопило село Коропец, где-то до 40 домов, там вода стоит от 20 до 40 см. Работают спасатели, откачивают воду из заиленных колодцев, подвалов", - рассказал Труш.

Чиновник также рассказал об эвакуации людей из подтопленых сел. По его словам, всю ночь спасатели и полиция оказывали помощь жителям, оставшимся дома, которые не хотели покидать свои жилища.

Некоторые пострадавшие от стихии уже начали возвращаться в свои дома и подсчитывать убытки.

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