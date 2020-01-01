Почти 90% выпускников из ОРДЛО не смогли прибыть на ВНО

Те, кто не смог прибыть на пункты тестирования, могут в течение пяти дней перерегистрироваться на дополнительную сессию.

Выпускникам из ОРДЛО дали еще один шанс сдать ВНО pixabay.com

Около 90% выпускников из ОРДЛО, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, не смогли пересечь линию разграничения. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook в четверг, 25 июня.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал чиновник.

Он подчеркнул, что участники, которые не смогли прибыть на пункты тестирования по уважительным причинам, могут в течение пяти дней перерегистрироваться на дополнительную сессию, подав заявку в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Как известно, президент Владимир Зеленский предлагает отменить внешнее независимое оценивание для выпускников из ОРДЛО. Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских ВУЗах бесплатно

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