Украина запросила помощь у НАТО и ЕС

Украина рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья своих граждан.

Правительство просит НАТО и Европейский союз о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе Украины. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило министерство иностранных дел.

По его данным, кроме НАТО и ЕС соответствующие официальные обращения направлены к государствам-партнерам Украины.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья своих граждан, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на экономическую деятельность.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 754 млн грн из своего резервного фонда для восстановления после паводков в пострадавших районах Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

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