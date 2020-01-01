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Украина запросила помощь у НАТО и ЕС

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Украина рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья своих граждан.
Официальные обращения отправлены в Брюссель
Официальные обращения отправлены в Брюссель
korrespondent.net
 
Правительство просит НАТО и Европейский союз о помощи для ликвидации последствий масштабных наводнений в западном регионе Украины. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило министерство иностранных дел.
 
 
По его данным, кроме НАТО и ЕС соответствующие официальные обращения направлены к государствам-партнерам Украины.
 
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья своих граждан, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на экономическую деятельность.
 
Как сообщалось, Кабинет министров выделил 754 млн грн из своего резервного фонда для восстановления после паводков в пострадавших районах Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

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Теги: ЕС, НАТО, НАТО-Украина, Украина-ЕС, МИД Украины, стихия, наводнение, Кабмин Украины, паводок, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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