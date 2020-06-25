Украина получила от Польши больше ста тонн средств против COVID
В помощь, в частности, вошли защитные маски от коронавируса, перчатки и дезинфицирующие средства.
Польша направила в Украину 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.
"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.
Недавно в Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. В нее вошли, в частности, маски и тесты для определения коронавируса.
Также в прошлом месяце Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз общим весом 23 тонны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент