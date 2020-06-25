Украина получила от Польши больше ста тонн средств против COVID

В помощь, в частности, вошли защитные маски от коронавируса, перчатки и дезинфицирующие средства.

В Украину прибыло больше ста тонн помощи EU in Ukraine Twitter

Польша направила в Украину 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.

Недавно в Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. В нее вошли, в частности, маски и тесты для определения коронавируса.

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