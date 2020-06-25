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Украина получила от Польши больше ста тонн средств против COVID

Комментариев: 1
В помощь, в частности, вошли защитные маски от коронавируса, перчатки и дезинфицирующие средства.
В Украину прибыло больше ста тонн помощи
В Украину прибыло больше ста тонн помощи
EU in Ukraine Twitter
 
Польша направила в Украину 134 тонны защитных материалов для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter.
 
"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
 
Польша предложила доставить в Украину защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.
 
Недавно в Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Китая. В нее вошли, в частности, маски и тесты для определения коронавируса.
 
Также в прошлом месяце Азербайджан направил в Украину гуманитарный груз общим весом 23 тонны.
 

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Теги: Польша, маски, Гуманитарная помощь, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СветБобра    25.06.2020, 21:02
Оценка:  +1
СветБобра
Знову ця влада розпродасть ії по супермаркетах.
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