Скандальный и.о. Новый руководитель Минобразования

Кабмин назначил ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования, правительство также возложило на него исполнение обязанностей министра.

Кабмин в обход Верховной Рады таки протащил в руководство Минобразования Сергея Шкарлета. Депутаты отказались голосовать за его назначение министром. А правительство сделало ректора Черниговского национального технического университета исполняющим обязанности главы ведомства.

Корреспондент.net собрал информацию о Шкарлете и разобрался, почему депутаты так противились его назначению.

В большой политике

Шкарлетe 47 лет. Он стал самым молодым ректором страны, возглавив Черниговский национальный технологический университет в 2010 году. Тогда же он присоединился к команде новоизбранного президента Виктора Януковича и Партии регионов.

На местных выборах 2010 года Шкарлет был избран в областной совет от Партии регионов. Но официально тогда числился беспартийным. Ректор числился советником тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.

В 2010 году он хвастался преданностью Виктору Януковичу: "Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича ... Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов".

Со сменой президента изменились и политические предпочтения Шкарлета. В 2015 году он уже баллотировался в областной совет от Блока Петра Порошенко, но не набрал достаточного количества голосов.

Плагиат и коррупция

В научных работах Шкарлета обнаружены большие объемы плагиата. В начале июня научное сообщество Ошибки и фальсификации в научных исследованиях опубликовала информацию о возможном плагиате в научных работах нового и.о. министра. Шкарлет же уверяет, что ни у кого свои научные работы не списывал.

Обвиняют его и в коррупции. Так, в январе 2020 года Черниговский технологический университет приобрел за государственные деньги белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 миллиона гривен. Но бывшая министр образования Анна Новосад уверяет, что деньги вместо авто должны были пойти на оплату преподавателям.

Сам Шкарлет объяснил депутатам, что этот автомобиль-пикап купили для кафедры автомобильного транспорта.

"Там есть научные разработки, нужен транспорт для перевозки техники. Я ее купил не себе, на ней я не езжу", - заверил Шкарлет.

Любимчик Зеленского

Говорят, что Шкарлет, как кандидат на должность министра образования, очень понравился Владимиру Зеленскому.

Сам президент рассказывал, что Шкарлета предложили ректоры университетов. Зеленский процитировал ректора из Хмельницкого, который защищал Шкарлета тем, что при Януковиче всех педагогов заставляли вступать в Партию регионов.

Вот только университет Шкарлета находится даже не в первой 50 рейтинга украинских вузов.

Зеленский лично просил депутатов поддержать назначения Шкарлета министром, но они этого делать не стали. Парламентский комитет по вопросам образования тоже не одобрил нового министра, за что даже попытались отправить в отставку его председателя Сергея Бабака.

Педагоги, ученые и другие неравнодушные 18 июня вышли на протест под Верховную Раду против назначения Шкарлета главой Минобразования.

Но в итоге правительство таки протащило нужное решение. Шкарлет теперь будет управлять образованием в статусе исполняющего обязанности министра.