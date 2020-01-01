Турция выделит для нужд ВСУ около $35 миллионов
Часть суммы планируют направить на учебные курсы для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции.
Турция а рамках военно-финансового сотрудничества с Украиной профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около 35 млн долларов.
Об этом сообщает правительственный портал в четверг, 25 июня.
Сообщается, что Кабмин также одобрил протокол о воплощении финансовой помощи между КМУ и правительством Турции.
Указанные документы подписали 3 февраля 2020 года в Киеве во время 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при участии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.
"Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около 35 млн долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - указано в сообщении.
Выделенные средства планируют направить, в частности, на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих пяти лет.
Как сообщалось, Украина ожидает также получить военную помощь от США в этом году в размере 250 млн долларов.
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