Турция выделит для нужд ВСУ около $35 миллионов

Часть суммы планируют направить на учебные курсы для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции.

Турция а рамках военно-финансового сотрудничества с Украиной профинансирует закупку товаров и услуг для Вооруженных сил Украины на сумму около 35 млн долларов.

Об этом сообщает правительственный портал в четверг, 25 июня.

Сообщается, что Кабмин также одобрил протокол о воплощении финансовой помощи между КМУ и правительством Турции.

Указанные документы подписали 3 февраля 2020 года в Киеве во время 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при участии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

"Принятые акты создают правовые основания для предоставления Украине финансового ресурса в размере 205 млн турецких лир (в эквиваленте около 35 млн долларов США) на закупку товаров и услуг военного назначения для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - указано в сообщении.

Выделенные средства планируют направить, в частности, на оплату учебных курсов для украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции в течение следующих пяти лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet