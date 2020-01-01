Зеленский срочно прилетел на Прикарпатье
Президент проведет совещание с местными властями по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных областях.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.
Зеленский посетит территории, пострадавшие от наводнений и пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
Президент также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Ранее Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений регионы Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.
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