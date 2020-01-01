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Зеленский срочно прилетел на Прикарпатье

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Президент проведет совещание с местными властями по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных областях.
Зеленский встретится с жителями одного из сел, пострадавших от наводнения
Зеленский встретится с жителями одного из сел, пострадавших от наводнения
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.
 
 
Зеленский посетит территории, пострадавшие от наводнений и пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
 
Президент также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
 
Ранее Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений регионы Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

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Теги: стихия, наводнение, паводок, Владимир Зеленский, стихийное бедствие, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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