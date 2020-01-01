Зеленский срочно прилетел на Прикарпатье

Президент проведет совещание с местными властями по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных областях.

Зеленский встретится с жителями одного из сел, пострадавших от наводнения president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.

Зеленский посетит территории, пострадавшие от наводнений и пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Президент также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

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