Посадки летом. Дело против экс-министра Омеляна

НАБУ подозревает бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн гривен.

В Украине активно продвигаются дела против представителей бывшей власти. Так, подозрение и уже даже меру пресечения получил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр – давний клиент НАБУ. В ноябре 2018 года бюро завершило досудебное расследование против Омеляна по обвинению в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, но Конституционный суд отменил наказание за незаконное обогащение и дело закрыли.

Теперь у НАБУ дело против экс-министра касается совершения незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Корреспондент.net разбирался в сути производства.

Решение правительства или министра?

По данным следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. Однако, один из уменьшенных сборов — административный — является доходной частью госбюджета. Он мог быть уменьшен только решением Верховной Рады.

“Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели”, — отмечают в пресс-службе НАБУ.

Таким образом, по мнению НАБУ, Омелян превысил свои полномочия, вследствие чего в 2018 году государственная казна недополучила 30 миллионов гривен. В качестве доказательства бюро приводит документы Минфина, который был против такого снижения ставки и обещал недополучения в бюджет.

В НАБУ также заявили, что факт таких потерь для госбюджета подтвердила проверка Госаудитслужбы. И одновременно – что Мининфраструктуры признало факт, что приказ о снижении портовых сборов не достиг своей цели. В качестве доказательства НАБУ выложило письмо самого Омеляна о том, что уменьшение ставки сбора не повлияло положительно на увеличение грузопотоков.

Ответ экс-министра

В ответ на подозрение Омелян заявил, что решение об уменьшении портовых сборов на 20% в 2018 году принимал Кабинет министров коллегиально. По его словам, сборы снизили для увеличения товаро / грузопотока.

“Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 годов рост более, чем на 20%”, — добавил экс-министр.

Поддержала его и Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации: “Если инициаторы перемен будут преследоваться и наказанными за их инициативу и решения, возникает вопрос — будут ли другие готовы брать на себя ответственность и инициировать качественные изменения для реализации реального реформы в стране”.

Американская торговая палата (АСС) также заявила, что поддерживает снижение ставок портовых сборов в Украине, несмотря на то, что НАБУ возбудило за это уголовное дело против Омеляна.

В АСС отмечают, что экономическая привлекательность морских портов в значительной степени зависит от размера ставок портовых сборов.

Решение суда

Высший антикоррупционный суд отпустил Омеляна под личное обязательство. Суд также возложил на него ряд процессуальных обязанностей.

Экс-министра обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт.

Срок действия обязательств — до 19 августа 2020 года.

Контекст

Оппозиционные политики сразу заговорили о политической мотивированности производства Омеляна. В поддержку экс-министра инфраструктуры выступили депутат Рады 8 созыва Борислав Береза и бывший генпрокурор Юрий Луценко.