Зеленский разрешил лечить COVID экспериментально

Незарегистрированные в Украине лекарства будут использовать при коронавирусной болезни до конца года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий возможность использовать для лечения коронавирусной болезни незарегистрированные в Украине лекарства. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.

Это касается лекарств, которые прошли исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.

"Доступ к экспериментальным препаратам - передовых изобретений может помочь в борьбе с коронавирусом. Соответствующая практика действует во многих странах мира", - подчеркнули в офисе президента.

Подписанный Зеленским закон продолжит применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил , что если не остановить рост числа случаев заболевания COVID-19 в Украине, то пик заболеваемости может прийтись на середину лета.

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