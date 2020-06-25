Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский разрешил лечить COVID экспериментально

Комментариев: 1
Незарегистрированные в Украине лекарства будут использовать при коронавирусной болезни до конца года.
Зеленский подписал изменения в законодательства, принятые Верховной Радой
Зеленский подписал изменения в законодательства, принятые Верховной Радой
 
Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий возможность использовать для лечения коронавирусной болезни незарегистрированные в Украине лекарства. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.
 
 
Это касается лекарств, которые прошли исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля.
 
"Доступ к экспериментальным препаратам - передовых изобретений может помочь в борьбе с коронавирусом. Соответствующая практика действует во многих странах мира", - подчеркнули в офисе президента.
 
Подписанный Зеленским закон продолжит применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.
 
Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев заболевания COVID-19 в Украине, то пик заболеваемости может прийтись на середину лета. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, лекарства, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
naswevret    25.06.2020, 23:40
Оценка:  -22
naswevret
Зе,я желаю чтобы в первую очередь лечили экспериментально твою жену.И очень внимательно буду следить за ходом этого лечения,а самое главное,мне будет очень интересно чем такое лечение закончится.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь