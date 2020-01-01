Украина представила план по выборам в ОРДЛО

Его реализации должно предшествовать выполнение трех главных условий, подчеркнули украинские переговорщики.

Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей презентован представителями официального Киева на переговорах трехсторонней контактной группы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут пройти только после деэскалации, вывода оттуда незаконных военных формирований и восстановления контроля правительства Украины над украинско-российской государственной границей в Донецкой и Луганской областях.

Заседания трехсторонней контактной группы проходило в формате видеоконференции. При этом представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей – советники украинской делегации в ТКГ, активно участвовали в этих консультациях.

Как сообщалось, глава офиса президента Андрей Ермак инициировал повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске. Теперь туда отправятся заместители министров и депутаты Верховной Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet