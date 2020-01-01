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Украина представила план по выборам в ОРДЛО

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Его реализации должно предшествовать выполнение трех главных условий, подчеркнули украинские переговорщики.
Согласно Минским договоренностям, проведение выборов должно завершить вооруженный конфликт на Донбассе
Согласно Минским договоренностям, проведение выборов должно завершить вооруженный конфликт на Донбассе
 
Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей презентован представителями официального Киева на переговорах трехсторонней контактной группы. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил офис президента.
 
 
Украинская сторона подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут пройти только после деэскалации, вывода оттуда незаконных военных формирований и восстановления контроля правительства Украины над украинско-российской государственной границей в Донецкой и Луганской областях. 
 
Заседания трехсторонней контактной группы проходило в формате видеоконференции. При этом представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей – советники украинской делегации в ТКГ, активно участвовали в этих консультациях.
 
Как сообщалось, глава офиса президента Андрей Ермак инициировал повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске. Теперь туда отправятся заместители министров и депутаты Верховной Рады.

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Теги: переговоры, донбасс, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, минские договоренности, ордло
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Источник: korrespondent.net

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