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Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье

Комментариев: 2
Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства совершил облет территорий, пострадавших от паводков.
Президент Владимир Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия
Президент Владимир Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения на Прикарпатье. Об этом сообщили в Офисе главы государства вечером 25 июня.

Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что президенту доложили о ситуации в регионе. Так, по состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей Украины уменьшилось, а уровень воды постепенно спадает. 

Сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

В настоящее время в западных областях подтопленны 285 населенных пунктов, почти десять тысяч домов и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Повреждены 500 км автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

Президент выразил надежду, что нормальная жизнь на затопленных территориях в Западной Украине будет восстановлена в ближайшие дни.

"Я поставил задачу правительству и сегодня днем правительство выделило где-то около 750 миллионов гривен на восстановление всего. Некоторые дома нельзя вернуть "к жизни", поэтому люди будут переселены. И будет еще обязательно финансовая помощь, не буду вдаваться в детали. Солярка нужна, резиновые лодки, питание, вода. Все это есть. Потому что затоплено почти все", - заявил он в эфире программы Право на власть во время включения из Ивано-Франковской области.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье

Напомним, Кабмин выделил 754 миллиона гривен на восстановление западных областей после паводков.

Из них 480 миллионов гривен предусмотрено для Ивано-Франковской области, по 30 миллионов гривен для Черновицкой и Закарпатской областей и десять миллионов гривен для Львовской области.

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Теги: фото, наводнение, Прикарпатье, поездка, паводок, Президент Украины, Владимир Зеленский, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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naswevret    26.06.2020, 00:38
Оценка:  -22
naswevret
Зе,а лично отремонтировать там хоть что-то можешь?Это будет грандиозный пиар!
ANDREICH    26.06.2020, 00:02
Оценка:  0
ANDREICH
йудзип у відставку гамно
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