Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства совершил облет территорий, пострадавших от паводков.

Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения на Прикарпатье. Об этом сообщили в Офисе главы государства вечером 25 июня.

Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что президенту доложили о ситуации в регионе. Так, по состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей Украины уменьшилось, а уровень воды постепенно спадает.

Сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

В настоящее время в западных областях подтопленны 285 населенных пунктов, почти десять тысяч домов и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Повреждены 500 км автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

Президент выразил надежду, что нормальная жизнь на затопленных территориях в Западной Украине будет восстановлена в ближайшие дни.

"Я поставил задачу правительству и сегодня днем правительство выделило где-то около 750 миллионов гривен на восстановление всего. Некоторые дома нельзя вернуть "к жизни", поэтому люди будут переселены. И будет еще обязательно финансовая помощь, не буду вдаваться в детали. Солярка нужна, резиновые лодки, питание, вода. Все это есть. Потому что затоплено почти все", - заявил он в эфире программы Право на власть во время включения из Ивано-Франковской области.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье

Напомним, Кабмин выделил 754 миллиона гривен на восстановление западных областей после паводков.

Из них 480 миллионов гривен предусмотрено для Ивано-Франковской области, по 30 миллионов гривен для Черновицкой и Закарпатской областей и десять миллионов гривен для Львовской области.

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