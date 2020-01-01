Чиновник планировал незаконно получить 1,8 миллиона гривен от регионального представительства госоргана. По данным соцсетей, речь идет о руководителе Кировоградской облгосадминистрации.

СБУ задержала главу одной из ОГА на взятке ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задокументировала факт вымогательства денег главой и должностным лицом одной из ОГА у руководителей контролирующих структур региона. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба СБУ.

По данным соцсетей, речь идет о главе Кировоградской облгосадминистрации Андрее Балоне.

По версии следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить 1,8 миллиона гривен от регионального представительства государственного органа в области.

Оперативники СБУ задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривен ранее в июне.

Главу ОГА вместе с сообщником удалось задержать во время передачи второй части суммы в размере 250 тысяч гривен.

Как уточнили в СБУ, правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала главу одной из ОГА на вымогательстве

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Ранее в четверг Кабмин согласовал отставку главы Кировоградской ОГА. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, не указав причин.

Напомним, Балоня назначили на должность председателя облгосадминистрации в октябре 2019 года.

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