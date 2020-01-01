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В МВД назвали основную версию взрыва на Позняках

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К инциденту могут быть причастны сотрудники Киевгоргаза, которые поверяли счетчики накануне взрыва, заявил Антон Геращенко.
В МВД назвали основную версию взрыва на Позняках
 
Взрыв в многоэтажном доме в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия, заявил 25 июня заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Право на власть.
 
Он также уточнил, что пока в этом деле не предъявлены подозрения ни одному человеку.
 
"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", - отметил Геращенко.
 
По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".
 
Напомним, 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40.
 
В результате происшествия погибли пять человек.
 
В КГГА пообещали компенсацию пострадавшим жильцам, а Кабмин заявил о покупке новых квартир.

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Теги: Киев, МВД, взрыв, Позняки, Геращенко, Киевгаз, Антон Геращенко, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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