В МВД назвали основную версию взрыва на Позняках

К инциденту могут быть причастны сотрудники Киевгоргаза, которые поверяли счетчики накануне взрыва, заявил Антон Геращенко.

Взрыв в многоэтажном доме в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия, заявил 25 июня заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Право на власть

Он также уточнил, что пока в этом деле не предъявлены подозрения ни одному человеку.

"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", - отметил Геращенко.

По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".

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