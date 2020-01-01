На западе Украины существует угроза кишечной инфекции - Минздрав

Из-за наводнения региону угрожает не только коронавирус. При этом ситуация с медучреждениями стабильная, указали в ведомстве.

В западных областях Украины, которые страдают от стихийного бедствия, существует риск вспышки кишечной инфекции. Об этом вечером 25 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

"Кроме COVID-19, мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся к вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно", - отметил глава Минздрава.

Также Степанов уведомил, что в регионе подтоплены 11 больниц, но "там ситуация полностью контролируемая".

Ранее в ГСЧС сообщили, что в ближайшие дни на западе Украины ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реках , местами к опасным отметкам.

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