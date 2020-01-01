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На западе Украины существует угроза кишечной инфекции - Минздрав

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Из-за наводнения региону угрожает не только коронавирус. При этом ситуация с медучреждениями стабильная, указали в ведомстве.
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о новой угрозе в западных областях
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о новой угрозе в западных областях
facebook.com/moz.ukr
 
В западных областях Украины, которые страдают от стихийного бедствия, существует риск вспышки кишечной инфекции. Об этом вечером 25 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.
 
"Кроме COVID-19, мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся к вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно", - отметил глава Минздрава.
 
Также Степанов уведомил, что в регионе подтоплены 11 больниц, но "там ситуация полностью контролируемая".
 
Ранее в ГСЧС сообщили, что в ближайшие дни на западе Украины ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реках, местами к опасным отметкам.
 

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Теги: Минздрав, инфекция, наводнение, Западная Украина, паводок, кишечная палочка
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Источник: korrespondent.net

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