В Харьковской области колонна военных машин попала в ДТП
В результате аварии также пострадал микроавтобус. Водитель и пассажир Volkswagen Golf получили травмы.
В Харковской области 25 июня случилось ДТП с участием военных автомобилей. Во время аварии пострадали два человека, сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что инцидент произошел днем в четверг вблизи села Хролы
Харьковского района. Как уточнили правоохранители, три автомобиля без номерных знаков двигались колонной.
Транспортное средство, которое замыкало группу, не удержало безопасную дистанцию и допустило столкновение с автомобилем, идущем впереди. Это привело к тому, что вторая машина столкнулась с первой в колонне.
Кроме того, водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf.
Водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области колонна военных машин попала в ДТП
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