Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харьковской области колонна военных машин попала в ДТП

Комментариев: 0
В результате аварии также пострадал микроавтобус. Водитель и пассажир Volkswagen Golf получили травмы.
В Харьковской области военные автомобили попали в ДТП
В Харьковской области военные автомобили попали в ДТП
hk.npu.gov.ua
 
В Харковской области 25 июня случилось ДТП с участием военных автомобилей. Во время аварии пострадали два человека, сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что инцидент произошел днем в четверг вблизи села Хролы
Харьковского района. Как уточнили правоохранители, три автомобиля без номерных знаков двигались колонной. 
 
Транспортное средство, которое замыкало группу, не удержало безопасную дистанцию и допустило столкновение с автомобилем, идущем впереди. Это привело к тому, что вторая машина столкнулась с первой в колонне.
 
Кроме того, водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf.
 
Водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы. 
 
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Харьковская область, авария, военные, военная техника
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь