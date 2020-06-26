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На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранен боец

Комментариев: 1
Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 26 июня.

Так, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вражеский обстрелы фиксировались в районе позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Широкино, Марьинка, Хутор Вольный, Крымское и Новомихайловка.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, был ранен один сепаратист.

С начала текущих суток враг совершил обстрел в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 24 июня сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не пострадали.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
myerdfew    26.06.2020, 08:36
Оценка:  -22
myerdfew
Очередное неосторожное обращение с оружием по-пьяни.. Я опечален.
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