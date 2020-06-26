На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранен боец
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 26 июня.
Так, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вражеский обстрелы фиксировались в районе позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Широкино, Марьинка, Хутор Вольный, Крымское и Новомихайловка.
В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, был ранен один сепаратист.
С начала текущих суток враг совершил обстрел в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет.
Напомним, за сутки 24 июня сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не пострадали.
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