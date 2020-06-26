В Украине подтоплены 262 населенных пункта – ГСЧС

Из-за непогоды на Западной Украине повреждены и разрушены 752 километра автодорог и 229 мостов.

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены семь населенных пунктов, подтопленными остаются 262 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке 26 июня.

Так, по состоянию на 7:00 остаются обесточенными 7 населенных пунктов в двух областях, а именно: Ивано-Франковская – 6 и Черновицкая – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Всего на западе Украины подтоплено 262 (было 342) населенных пункта (Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольская (4). Подтоплено 7 тыс. 731 дом (было 14 тыс. 471) (Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольская (118).

Также подтоплены 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17), затоплены 4 тыс. 553 подвала (было 7 тыс. 100), (Ивано-Франковская (3 тыс. 694), Черновицкая (763), Тернопольская (60), Львовская (36), 12 тыс. 411 приусадебных участков (было 22 тыс. 25) (Ивано-Франковская (8 тыс. 579), Черновицкая (3 тыс. 543), Тернопольская (262), Львовская (27).

Разрушены 154 км автодорог (было 342) (Ивано-Франковская (152), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) и 57 мостов (было 123) в Ивано-Франковской 122 и Львовской – 1. Повреждено 598 км автодорог (было 655) и 172 моста (было 215) (Ивано-Франковская (550 км дорог и 148 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (47,8 км автодорог и 17 мостов), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 1225 человек и 403 единиц техники.

Как известно, на этой неделе от непогоды пострадали по меньшей мере шесть областей: Львовская, Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Винницкая. Хуже всего ситуация на Прикарпатье.

По данным ГСЧС на утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях было подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

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