Ситуация в ООС: семь обстрелов, ранен военный

Минувшие сутки на Донбассе обошлись без существенных потерь.

В четверг, 25 июня, боевики семь раз нарушили режим тишины. Они открывали огонь близ хутора Вольного, Крымского, Марьинки, Новомихайловки, Широкиного.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Сепаратисты применили запрещенное Минскими соглашениями орудие. Стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелецкого оружия. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Бойцы ООС нанесли ответный удар, после чего активность со стороны оккупантов прекратилась. По данным разведки, защитники ранили одного противника.

С начала текущих суток вооруженные вражеские формирования открывали огонь в районе опергруппировки “Север” и населенного пункта Крымское. Нападение было подавлено военными. В пятницу, 26 июня, по состоянию на 9:00, потерь в рядах украинской армии нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков.

