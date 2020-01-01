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Ситуация в ООС: семь обстрелов, ранен военный

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Минувшие сутки на Донбассе обошлись без существенных потерь.
Украинским бойцам удалось подавить активность оппонентов
Украинским бойцам удалось подавить активность оппонентов
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В четверг, 25 июня, боевики семь раз нарушили режим тишины. Они открывали огонь близ хутора Вольного, Крымского, Марьинки, Новомихайловки, Широкиного.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Сепаратисты применили запрещенное Минскими соглашениями орудие. Стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелецкого оружия. В результате был ранен один украинский военнослужащий.  

Бойцы ООС нанесли ответный удар, после чего активность со стороны оккупантов прекратилась. По данным разведки, защитники ранили одного противника.

С начала текущих суток вооруженные вражеские формирования открывали огонь в районе опергруппировки “Север” и населенного пункта Крымское. Нападение было подавлено военными. В пятницу, 26 июня, по состоянию на 9:00, потерь в рядах украинской армии нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков.

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Теги: ООС, военные, Донбасс, Штаб, сводка
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