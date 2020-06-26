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Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС, - СМИ

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Появилась информация об открытии границ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В одном из проектов решений об открытии внешних границ Европейского Союза Украина указана среди государств, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС.

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Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Евроньюз".

Интересно, что издание не публикует полный текст указанного документа, однако приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

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На данный момент в этом списке - 54 страны. Украина указана в их числе.

Также, согласно документу, в ЕС будут пуска жителей Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. А вот Молдову и Армению в список не внесли.

Между тем, пока информация о том, что список будет утвержден в данном виде, поддается сомнению.

Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя, - пишет издание.

Стоит отметить, что список мог быть составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии в Украине.

Напомним, ВОЗ сомневается в появлении вакцины от COVID-19. В случае, если качественную вакцину от коронавируса разработают, она будет недоступна год, отметил глава организации.

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Теги: коронавирус, ЕС, границы, Украина
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Комментариев (1)
myerdfew    26.06.2020, 09:37
Оценка:  -22
myerdfew
Не раньше 1 января 2021 года?
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