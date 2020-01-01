Аваков назвал сроки восстановления на западе страны после наводнений

Глава МИД отчитался о сроках восстановления областей.

Для того, чтобы наладить ситуацию после масштабных наводнений в западных областях Украины понадобится до 12 дней.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили в пресс-службе МВД.

Аваков отметил, что ликвидация последствий наводнений в западных регионах будет происходить еще день-два.

А потом будем разворачивать работы и все это отстраивать. Есть решение правительства, что сначала осваиваем те деньги, которые выделены. Если мы видим, что по тем проектам, которые мы хотим реализововать, не хватает средств, Кабмин еще выделит. Время еще есть у нас. Мы сегодня-завтра еще оцениваем. Цифры все будут просчитаны и будут реализованы, - сказал Аваков.

По оценках Министерства внутренних дел, на восстановление после наводнений необходимо около 10 дней.

Острая фаза будет идти 10-12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизни. У некоторых населенных пунктов до сих пор нет доступов к автомобильным дорогам. Пока работает такая экстремальная ситуация. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а потом будет большое строительство, - сказал Аваков.

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Напомним, на борьбу с наводнениями выделили 700 млн грн. Известно, сколько денег выделять регионам.