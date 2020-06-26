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Коронавирус в Украине: Сколько людей заболело 26 июня

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Статистика МОЗ по заболеваемости COVID-19.
Хуже всего ситуация во Львовской и Черновицкой областях
Хуже всего ситуация во Львовской и Черновицкой областях
depositphotos.com/

В Украине к 9 утра 26 июня зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые за сутки цифра превысила 1000. В целом с начала эпидемии заразилось 41 117 человек.

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Об этом сообщает лабораторный Центр общественного здоровья МОЗ.

За весь период пандемии 18 299 пациентов выздоровело, 1086 скончалось. Было проведено 620 624 тестирований методом ПЦР. С начала эпидемии поступило 85 174 сообщения о подозрении на наличие COVID-19.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1788 случаев;
  • Волынская область — 2096 случаев;
  • Днепропетровская область — 1081 случай;
  • Донецкая область — 412 случаев;
  • Житомирская область — 1366 случаев;
  • Закарпатская область — 2547 случаев;
  • Запорожская область — 561 случай;
  • Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
  • Кировоградская область — 640 случаев;
  • Киев — 4726 случаев;
  • Киевская область — 2419 случаев;
  • Львовская область — 4836 случаев;
  • Луганская область — 76 случаев;
  • Николаевская область — 384 случая;
  • Одесская область — 1529 случаев;
  • Полтавская область — 304 случая;
  • Ровенская область — 3364 случая;
  • Сумская область — 284 случая;
  • Тернопольская область — 1857 случаев;
  • Харьковская область — 1993 случая;
  • Херсонская область — 190 случаев;
  • Хмельницкая область — 724 случая;
  • Черновицкая область — 4582 случая;
  • Черкасская область — 627 случаев;
  • Черниговская область — 514 случаев.

Сведения с временно оккупированных территорий Луганщины, Донбасса, Севастополя и Крыма отсутствуют.  

 Напомним, ранее мы сообщали о том, что на западе Украины существует угроза новой инфекции.                                                                                        

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Теги: коронавирус, заболеваемость, статистика, МОЗ, здоровье
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Комментариев (1)
myerdfew    26.06.2020, 10:20
Оценка:  -1
myerdfew
ИМХО все эти цифры можно смело умножать минимум на 3.А если учесть что по количеству тестирований мы по-прежнему одни из худших в Европе,то поводов для оптимизма вообще не остаётся.Но наши люди сами виноваты,ведь почти никто не соблюдает карантин и не носит маску.
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