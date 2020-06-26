Коронавирус в Украине: Сколько людей заболело 26 июня

Статистика МОЗ по заболеваемости COVID-19.

Хуже всего ситуация во Львовской и Черновицкой областях depositphotos.com/

В Украине к 9 утра 26 июня зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые за сутки цифра превысила 1000. В целом с начала эпидемии заразилось 41 117 человек.

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Об этом сообщает лабораторный Центр общественного здоровья МОЗ.

За весь период пандемии 18 299 пациентов выздоровело, 1086 скончалось. Было проведено 620 624 тестирований методом ПЦР. С начала эпидемии поступило 85 174 сообщения о подозрении на наличие COVID-19.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1788 случаев;

Волынская область — 2096 случаев;

Днепропетровская область — 1081 случай;

Донецкая область — 412 случаев;

Житомирская область — 1366 случаев;

Закарпатская область — 2547 случаев;

Запорожская область — 561 случай;

Ивано-Франковская область — 2217 случаев;

Кировоградская область — 640 случаев;

Киев — 4726 случаев;

Киевская область — 2419 случаев;

Львовская область — 4836 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 384 случая;

Одесская область — 1529 случаев;

Полтавская область — 304 случая;

Ровенская область — 3364 случая;

Сумская область — 284 случая;

Тернопольская область — 1857 случаев;

Харьковская область — 1993 случая;

Херсонская область — 190 случаев;

Хмельницкая область — 724 случая;

Черновицкая область — 4582 случая;

Черкасская область — 627 случаев;

Черниговская область — 514 случаев.

Сведения с временно оккупированных территорий Луганщины, Донбасса, Севастополя и Крыма отсутствуют.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на западе Украины существует угроза новой инфекции.