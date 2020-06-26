Коронавирус в Украине: Сколько людей заболело 26 июня
В Украине к 9 утра 26 июня зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые за сутки цифра превысила 1000. В целом с начала эпидемии заразилось 41 117 человек.
Читай также: Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС, - СМИ
Об этом сообщает лабораторный Центр общественного здоровья МОЗ.
За весь период пандемии 18 299 пациентов выздоровело, 1086 скончалось. Было проведено 620 624 тестирований методом ПЦР. С начала эпидемии поступило 85 174 сообщения о подозрении на наличие COVID-19.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1788 случаев;
- Волынская область — 2096 случаев;
- Днепропетровская область — 1081 случай;
- Донецкая область — 412 случаев;
- Житомирская область — 1366 случаев;
- Закарпатская область — 2547 случаев;
- Запорожская область — 561 случай;
- Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
- Кировоградская область — 640 случаев;
- Киев — 4726 случаев;
- Киевская область — 2419 случаев;
- Львовская область — 4836 случаев;
- Луганская область — 76 случаев;
- Николаевская область — 384 случая;
- Одесская область — 1529 случаев;
- Полтавская область — 304 случая;
- Ровенская область — 3364 случая;
- Сумская область — 284 случая;
- Тернопольская область — 1857 случаев;
- Харьковская область — 1993 случая;
- Херсонская область — 190 случаев;
- Хмельницкая область — 724 случая;
- Черновицкая область — 4582 случая;
- Черкасская область — 627 случаев;
- Черниговская область — 514 случаев.
Сведения с временно оккупированных территорий Луганщины, Донбасса, Севастополя и Крыма отсутствуют.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на западе Украины существует угроза новой инфекции.