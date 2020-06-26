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МОЗ требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах

Комментариев: 2
Степанов отметил, что необходимы усиленные меры.
Максим Степанов
Максим Степанов
МОЗ

Министерство здравоохранения Украины требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса. Минздрав обратился к контролирующим органам.

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Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях, - сказал Степанов.

Напомним, Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС. Появилась информация об открытии границ.

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Теги: коронавирус, Минздрав, Степанов
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Комментариев (2)
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ldferwws    26.06.2020, 11:04
Оценка:  -24
ldferwws
Просто штрафуйте всех подряд за отсутствие защитной маски и это обязательно подействует.Удерживайте с зарплаты,арестовывайте имущество,начисляйте пеню...17000 очень большой штраф,особенно если учесть что для очень многих эта сумма составляет 2-х месячную зарплату.Дебилы должны платить.
СтальнаяКрыса    26.06.2020, 10:58
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
В автобусе рейс 63 несколько дней назад, проезжали мимо если не было сидячих мест, сегодня берут и стоячих. Бортовой номер 4208 к примеру.
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