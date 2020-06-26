МОЗ требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах

Степанов отметил, что необходимы усиленные меры.

Министерство здравоохранения Украины требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса. Минздрав обратился к контролирующим органам.

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Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях, - сказал Степанов.

Напомним, Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС. Появилась информация об открытии границ.