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Полицейского в Одессе “прокатили” на капоте: Водитель был пьян

Комментариев: 2
Нарушителя помогли задержать оказавшиеся поблизости автомобилисты.
Копа прокатили на капоте около 100 метров
Копа прокатили на капоте около 100 метров
Патрульная полиция

Инцидент произошел на улице Хуторской в Одессе. Автомобилист оставил внедорожник BMW посреди дороги, преградив проезд. К нему подошли полицейские и попросили убрать авто.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Владелец не спешил убирать авто с проезжей части. Тогда оперативники вызвали эвакуатор. Чтобы машину не увезли на штрафплощадку, водитель быстро сел за руль и попытался уехать.

Один из копов хотел его остановить, но автомобилист наехал на него. В итоге полицейский около 100 метров проехался верхом на капоте. Нарушителя помогли задержать оказавшиеся рядом водители.

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Авто все-таки эвакуировали на штрафплощадку, хулигана забрали в отделение. Сообщается, что он был пьян и вел себя неадекватно. От его действий, помимо сбитого копа, пострадал еще один полицейский.

За вождение в нетрезвом виде и насилие над правоохранителями нарушителя накажут штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире избили соратника Шария из-за инцидента с ветераном “Азова“.

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Теги: водитель, автохам, патрульная полиция, полицейский, пострадавший, авто, машина
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Комментариев (2)
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AlexOtt    26.06.2020, 11:05
Оценка:  +3
AlexOtt
"Автомобилист оставил внедорожник BMW" Бигмир помойка
zadneprohodchik    26.06.2020, 10:50
Оценка:  0
zadneprohodchik
бмв - диагноз
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