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Шмыгаль: Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях

Комментариев: 1
Премьер-министр отметил, что ситуация серьезная и подталкивает на ограничения.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори. А сегодня люди начали воспринимать карантин, как часть жизни. Однако Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина.

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Об этом глава Кабмина рассказал в интервью "Новому времени".

По словам министра, те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила, - сказал он.

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Кроме того, Шмыгаль отметил, что Кабмин планирует увеличить штрафы из-за отсутствия масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

Напомним, Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС. Появилась информация об открытии границ.

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Теги: Шмыгаль, коронавирус, карантин
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Комментариев (1)
AMELAY    26.06.2020, 11:18
Оценка:  -19
AMELAY
БОЙТЕСЬИСТИНУ!!! НЕ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ ЧТО ПОСЛЕ ГОСПЕРЕВОРОТА В 2014 К ВЛАСТИ ПРИШЛИ РАДИКАЛЫ!!! ОНИ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРОРИСТОВ (НАЦКОРПУС) ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ. С 2014 ГОДА УКРАИНА ПОГРУЖАЕТСЯ В ХАОС И БЕЗРАБОТИЦУ, ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ГРАБИТЕЛЬСКИХ НАЛОГОВ!
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