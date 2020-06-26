Шмыгаль: Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях

Премьер-министр отметил, что ситуация серьезная и подталкивает на ограничения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори. А сегодня люди начали воспринимать карантин, как часть жизни. Однако Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина.

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Об этом глава Кабмина рассказал в интервью "Новому времени".

По словам министра, те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила, - сказал он.

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Кроме того, Шмыгаль отметил, что Кабмин планирует увеличить штрафы из-за отсутствия масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

Напомним, Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС. Появилась информация об открытии границ.