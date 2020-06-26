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СБУ задержала псевдо-советника президента, занимавшегося рэкетом

Комментариев: 3
Ссылаясь на связи в Офисе президента, житель Винницы требовал деньги с предпринимателя.
СБУ задержала псевдо-советника президента, занимавшегося рэкетом
© ssu.gov.ua
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СБУ задержала псевдо-советника президента, занимавшегося рэкетом
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Служба безопасности Украины задержала в Виннице бывшего сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как выяснили правоохранители, бывший полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он требовал от коммерсанта возвращения несуществующего долга, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для “солидности“ он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента.

Правоохранители задержали трех фигурантов во время получения всей суммы “долга“.

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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Напомним, СБУ задержала главу одной из ОГА на вымогательстве. Чиновник планировал незаконно получить 1,8 миллиона гривен от регионального представительства госоргана. По данным соцсетей, речь идет о руководителе Кировоградской облгосадминистрации.

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Теги: СБУ, рэкет, президент, Офис президента
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Комментариев (3)
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ldferwws    26.06.2020, 11:34
Оценка:  -24
ldferwws
А псевдо-президента когда задержите за геноцид народа и злодеяния против Украины???
AMELAY    26.06.2020, 11:31
Оценка:  -21
AMELAY
СМИ ВО ВЛАСТИ РАДИКАЛОВ!!
AMELAY    26.06.2020, 11:30
Оценка:  -21
AMELAY
БОЙТЕСЬИСТИНУ!!! НЕ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ ЧТО ПОСЛЕ ГОСПЕРЕВОРОТА В 2014 К ВЛАСТИ ПРИШЛИ РАДИКАЛЫ!!! ОНИ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРОРИСТОВ (НАЦКОРПУС) ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ. С 2014 ГОДА УКРАИНА ПОГРУЖАЕТСЯ В ХАОС И БЕЗРАБОТИЦУ, ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ГРАБИТЕЛЬСКИХ НАЛОГОВ!
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