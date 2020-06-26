СБУ задержала псевдо-советника президента, занимавшегося рэкетом

Ссылаясь на связи в Офисе президента, житель Винницы требовал деньги с предпринимателя.

Служба безопасности Украины задержала в Виннице бывшего сотрудника милиции, который, представляясь советником президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как выяснили правоохранители, бывший полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он требовал от коммерсанта возвращения несуществующего долга, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для “солидности“ он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента.

Правоохранители задержали трех фигурантов во время получения всей суммы “долга“.

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В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрание меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Напомним, СБУ задержала главу одной из ОГА на вымогательстве. Чиновник планировал незаконно получить 1,8 миллиона гривен от регионального представительства госоргана. По данным соцсетей, речь идет о руководителе Кировоградской облгосадминистрации.