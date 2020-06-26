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Киев, Буковина и Львовщина: Где в Украине больше умирают от COVID-19

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МОЗ обнародовал статистику летальности в стране.
Максим Степанов отчитался о показателе летальности
Максим Степанов отчитался о показателе летальности
МОЗ

Доля смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,6%. Для сравнения – в Америке эта цифра приблизилась к 5%, в Германии – 4%, в Испании – 9,5%, во Франции – 18%.

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Такие данные в пятницу, 26 июня, озвучил Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Мы собираем статистику в рамках отдельных регионов и больниц, потом анализируем каждый летальный случай, - отметил глава МОЗ.

Согласно сведениям Степанова, больше всего умерших от коронавируса в Черновицкой области. Там зафиксировано 178 летальных случаев. Львовская область – на втором месте антирейтинга, там зарегистрировано 126 смертей. В Киеве не смогло победить болезнь 102 пациента с COVID-19.

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Глава МОЗ подчеркнул, что в стране в связи с ситуацией будет подключена к борьбе с коронавирусом вторая волна больниц. При этом руководство Минздрава учтет загруженность медучреждений в каждом регионе. Так, больше всего в дополнительных койках сейчас, по словам Степанова, нуждаются Закарпатье и Буковина.

Напомним, как мы сообщали ранее, в Украине к 26 июня зарегистрировали 1109 новых случаев заболевания COVID-19.

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Теги: МОЗ, коронавирус, смертность, заболеваемость, летальный случай, Степанов, брифинг
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Комментариев (1)
ldferwws    26.06.2020, 11:56
Оценка:  0
ldferwws
Клоуны в угаре,в Америке ежедневно тестирований проводят гораздо больше чем у нас за несколько недель.Поэтому,прежде чем хвастаться"низкой"смерт ностью,для начала проводите достаточное количество тестирований,дебилыбля!
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