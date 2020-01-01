Шмыгаль об Авакове: Нет оснований для отставки

Шмыгаль отметил, что Аваков - эффективный министр.

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент нет оснований для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Об этом он заявил в интервью изданию НВ.

По его словам, правоохранительная система сейчас лучше, чем пять лет назад.

Давайте не говорить о будущем, а говорить о тех вещах, которые есть сегодня. Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел, - сказал Шмыгаль.

Между тем, глава правительства отметил, что любой из действующих министров готов к отставке.

Если будет основание для отставки любого из министров или премьера, я это приму от общества, от Верховной рады и президента. Думаю, любой из министров к этому готов... Я нанятый государством менеджер, который хочет эффективно и результативно делать свою работу и показать обществу результат, - сказал он.

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Также Шмыгаль подчеркнул, что политические интриги и амбиции его совершенно не интересуют.

Напомним, украинцев предупредили о наказаниях за нарушения карантинных правил. Правительство начало акцию по наложению штрафов, наказывают преимущественно учреждения-нарушителей.