В карантин олигархи летали на самолетах вопреки запрету – "Схемы"

Пока рядовым украинцам запрещали пользоваться даже троллейбусами, олигархи продолжали летать на самолетах.

Во время карантина, когда была остановлена работа аэропортов и небо оставалось фактически закрытым для большинства украинцев, некоторые украинские олигархи и влиятельные политики продолжали летать. Рейсы выполнялись на частных самолетах и ​​чартерах – как по Украине, так и за границу. Об этом говорится в очередном выпуске программы журналистских расследований “Схемы“ - “Карантин не для олигархов“.

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Как выяснили журналисты, влиятельные политики и олигархи обращались за разрешениями на полеты и получали их от нескольких госучреждений – в частности, от Госавиаслужбы и СБУ. Перелетах в период карантина были уличены Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Валерий Хорошковский, Александр Ярославский, а также бизнес-партнеры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Авторы программы подчеркивают, что в период карантина специальное постановление Кабинета министров №228 запрещало работу всех украинских аэропортов кроме Борисполя и Львова.

То есть большинство украинских аэропортов должны были остановить отправления и принятия пассажиров - но для отдельных чартеров и частных самолетов взлетную полосу все же открывали, - говорится в расследовании.

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Так 5 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт “Борисполь“ из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Борт летел в Украину из Санкт-Петербурга, сделав промежуточную посадку в столице Литвы.

Ранее, 15 апреля, депутат сообщал, что у него обнаружили коронавирус. 4 мая он объявил, что излечился, получив отрицательный результат тестирования. Уже через 11 дней после прилета из страны, которая находилась в “красной зоне“ по заболеваемости коронавирусом, Новинский, не пройдя двух недель обсервации, посетил заседание Верховной Рады.

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В комментарии “Схемам“ парламентарий рассказал, что летал в Россию встретиться с семьей, а после прилета дважды сдал ПЦР-тест, с отрицательным результатом, что якобы освобождало его от обсервации.

По словам депутата, разрешение ему дали “соответствующие инстанции“:

В Украине - это, во-первых, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, пограничная служба, - заявил он.

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Также 12 июня “Схемы“ зафиксировали, как из Великобритании, которая на тот момент находилась в “красной зоне“, в аэропорт “Борисполь“ прилетел миллионер и давний знакомый президента Владимира Зеленского Валерий Хорошковский.

На уточнение журналистов, как ему удалось несмотря на закрытое авиасообщение вылететь из Украины и вернуться, Хорошковский ответил, что у него есть вид на жительство в Монако, поэтому он может ездить в Европу.

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В период карантина журналисты также заметили, что самолеты, которые принадлежат группе “Приват“, в соответствии с онлайн-сервисом FlightRadar24, совершили около десяти перелетов между Днепром и Киевом.

Так, 10 апреля “Схемы“ сняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского уехал из “Борисполя“ после того, как там приземлился самолет из Днепра. А 30 апреля съемочная группа заметила прилет бизнес-партнера Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова.

Я так не знаю, но в общих чертах знаю, что надо получить разрешение Госавиаслужбы. То есть нельзя, грубо говоря, открыть “Борисполь“, открыть “Львов“ - это для рейсов, которые позволяют. А если тебе позволила Госавиаслужба перелет, ты можешь в любую точку лететь. Если аэропорт там работает. У нас работал аэропорт, - заявил Коломойский журналистам.

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Олигарх также сообщил, что согласовывает перелеты еще и в СБУ, но там получать разрешения очень хлопотно, поэтому “особо никто никуда не летал ... без крайней необходимости“.

По меньшей мере дважды во время карантина частным бортом летал харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Его кортеж съемочная группа увидела в “Борисполе“ 27 мая. Через полчаса самолет олигарха совершил посадку в аэропорту города Харьков, который тоже должен был остановить прием и отправление пассажиров.

Все рейсы, которые обслуживал аэропорт в течение периода, который вас интересует, обслуживались на основании оформленных в соответствии со всеми законодательными требованиями разрешительных документов, которые получали авиаперевозчики, - заявили журналистам в пресс-службе харьковского аэропорта.

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Сам Ярославский сказал, что не занимается организацией перелетов, а потому “понятия не имеет“, как было получено разрешение.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в период действия карантина жена бывшего народного депутата Виталия Хомутынника Светлана слетала в Германию на 8 дней и вернуласт оттуда с пакетами элитных брендов.

В частности, 9 июня журналисты увидели, как она садится в авто и покидает территорию аэропорта “Борисполь“. По информации источников “Схем“ в аэропорту Борисполь, Светлана Хомутынник действительно проходила паспортный контроль в это время, а также - что вылетела она из Киева во Франкфурт 1 июня.

Связаться с Виталием Хомутынником для получения комментария к публикации не удалось.

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Также 7 мая “Схемы“ зафиксировали прилет из аэропорта “Ужгород“ в аэропорт “Киев“ (Жуляны) народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука с семьей.

Как пояснил он сам, разрешения на перелет получил в связи с тем, что “приезжал на внеочередные пленарные заседания“ Верховной Рады. Он подчеркнул, что самолет арендовал, а разрешения получала компания, “которая обслуживала перелет“.

Журналистам директор аэропорта Ужгорода Руслан Лиис заявил, что было разрешение от Госавиаслужбы:

Они подают план - и мы принимаем. У нас был открыт аэропорт. У нас были просто закрыты международные рейсы, - отметил он.

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В свою очередь, генеральный директор аэропорта “Киев“ Александр Нестеренко сообщил, что аэродром не закрывался на время карантина, так как летала авиация специального назначения, а также чартеры с разрешениями.

Журналисты также обратились за комментариями к тем ведомствам, которые выдавали разрешения на перелеты в период карантина перелеты частными самолетами.

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В Мининфраструктуры за две недели так и не ответили на запрос об особенностях ограничения работы украинских аэропортов во время карантина. В Госавиаслужбе лишь отметили, что “предоставляли разрешения на перелеты воздушных судов“, а не “на перелет конкретных физических лиц“.

Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции осуществляет меры по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. (...) Информация о вероятных нарушениях при согласовании Государственной авиационной службой Украины выполнения указанных вами авиарейсов отсутствует, - заявили в СБУ на запрос журналистов.

Напомним, Украина возобновила авиасообщение с внешним миром. Появились детали о возобновлении авиаперелетов.