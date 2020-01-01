К ВНО не допустили более 80 выпускников с температурой и ОРВИ

Появились детали ВНО-2020.

К составлению сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 30 детей, которые имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. В общем не допустили к тестированию 83 детей.

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Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського радіо".

83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (недопущенные дети, - ред.) просто опоздали или забыли документы, - рассказала Мандзий.

Более того, сдать ВНО выпускникам в этом году помешал не только коронавирус, но и наводнение. Так, в пункты тестирования не удалось довезти ребенка в город Рогатин и шесть детей в Верховинском районе.

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К счастью, выпускники в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

Напомним, почти 90% выпускников из ОРДЛО не смогли прибыть на ВНО. Те, кто не смог прибыть на пункты тестирования, могут в течение пяти дней перерегистрироваться на дополнительную сессию.