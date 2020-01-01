В Минздраве назвали регионы, где нельзя смягчать карантин

По последним данным, 11 регионов страны не подходят по критериям для ослабления ограничений.

По состоянию на пятницу, 26 июня, Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По методике Минздрава ослаблять карантин нельзя, если превышена загрузка больничных коек (более 50%), проводится слишком мало ПЦР-тестов (менее 24 на 100 тысяч населения), среди протестированных выявляется много больных (более 11%), или в регионе слишком высокие темпы прироста новых больных (более 10%).

Согласно этим критериям по к ослаблению карантинных мер не готовы:

г. Киев (слишком высокий прирост),

Волынская (много больных среди протестированных),

Донецкая (мало тестов),

Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),

Киевская (слишком высокий прирост),

Читай также: Киев, Буковина и Львовщина: Где в Украине больше умирают от COVID-19 Луганская (мало тестов),

Луганская (мало тестов), Львовская (много больных среди протестированных),

Одесская (слишком высокий прирост),

Ровенская (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),

Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),

Черновицкая (много больных среди протестированных) области.

Напомним, за вчерашние сутки в Украине зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые суточный показатель превысил 1000 человек.