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В Минздраве назвали регионы, где нельзя смягчать карантин

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По последним данным, 11 регионов страны не подходят по критериям для ослабления ограничений.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Закарпатская ОГА/Фейсбук

По состоянию на пятницу, 26 июня, Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По методике Минздрава ослаблять карантин нельзя, если превышена загрузка больничных коек (более 50%), проводится слишком мало ПЦР-тестов (менее 24 на 100 тысяч населения), среди протестированных выявляется много больных (более 11%), или в регионе слишком высокие темпы прироста новых больных (более 10%).

Согласно этим критериям по к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • г. Киев (слишком высокий прирост),
  • Волынская (много больных среди протестированных),
  • Донецкая (мало тестов),
  • Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
  • Киевская (слишком высокий прирост),

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    Луганская (мало тестов),
  • Львовская (много больных среди протестированных),
  • Одесская (слишком высокий прирост),
  • Ровенская (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),
  • Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),
  • Черновицкая (много больных среди протестированных) области.

moz.gov.ua

Напомним, за вчерашние сутки в Украине зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые суточный показатель превысил 1000 человек.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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