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Стихия на Буковине смыла аварийный мост

Комментариев: 1
В Черновицкой области поднялся уровень воды в местной реке, из-за чего было разрушено инфраструктурное сооружение.
Сооружение было аварийным
Сооружение было аварийным
facebook.com/SergiiOsachuk

Сильные ливни до предела наполнили реку Прут на Буковине. Вода в ней поднялась до 8 метров. В результате был уничтожен мост между селами Маршинцы и Лунка.

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Об этом рассказал в соцсетях губернатор Черновицкой области Сергей Осачук.

Мост полностью разрушен. Единственным решением должно стать оперативное строительство новой конструкции, - отметил глава региона.

Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье от наводнения пострадал мост, который пять лет назад открыли после ремонта.

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Теги: мост, инфраструктура, Черновицкая область, Буковина, наводнение, стихия, губернатор, разрушение, река, Прут
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Комментариев (1)
fjyhffdlf    26.06.2020, 13:30
Оценка:  0
fjyhffdlf
8 метров уровень воды?Это выше крыши любого одноэтажного дома!
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