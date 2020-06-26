Стихия на Буковине смыла аварийный мост

В Черновицкой области поднялся уровень воды в местной реке, из-за чего было разрушено инфраструктурное сооружение.

Сильные ливни до предела наполнили реку Прут на Буковине. Вода в ней поднялась до 8 метров. В результате был уничтожен мост между селами Маршинцы и Лунка.

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Об этом рассказал в соцсетях губернатор Черновицкой области Сергей Осачук.

Мост полностью разрушен. Единственным решением должно стать оперативное строительство новой конструкции, - отметил глава региона.

Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье от наводнения пострадал мост, который пять лет назад открыли после ремонта.