Скандальный экорейдер Куфтырев пытался запугать Супрун
К попыткам запугать экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун оказался причастен скандально известный экорейдер, глава комитета всеукраинской ОО “Лига юристов Украины“ Павел Куфтырев, сообщают vesti.ua.
Так, на днях Уляна Супрун заявила о попытке напугать ее.
“Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать“, - написала она 23 июня у себя в Facebook.
По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Супрун также опубликовали фото авто и мужчины.
Позже активисты опознали авто, на котором скрылся мужчина – транспортное средство принадлежит депутату от ОПЗЖ Суто Мамояну. Это авто - Mercedes-Benz G 63 AMG - внесено в декларацию Мамояна за 2019 год, сообщил активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин.
Теперь же стало известно, кто был за рулем авто – этим человеком оказался экорейдер Павел Куфтырев. Именно он поручил своему охраннику подойти и напугать Супрун, а когда их начали фотографировать он забрал своего подопечного и уехал.
Как известно Куфтрев неоднократно становился героем журналистских расследований – его имя фигурирует во многих скандалах связанных с попытками рейдерских захватов. СМИ связывают его с группой “Приват“ и Михаилом Кипперманом.
А тут ее решили сфоткать возле офиса Медведчука? и она расценила это как угрозу.
Публичное лицо, медийное и распиаренное кто-то фоткает на телефон. Да уж, как здесь не бояться.