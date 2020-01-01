В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

Появились первые кадры из места событий.

В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалой девочкой.

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Об этом пишет Днепр оперативный, ссылаясь на собственные информированные источники.

По предварительной информации, ЧП произошло вечером в четверг, 25 июня, в тот момент, когда бабушка малышки во время прогулки перетаскивала коляску через железнодорожные пути неподалеку от жилых домов в районе Тоннельной балки.

В то время из-за поворота неожиданно показался ремонтный поезд. Женщина успела уйти с пути его следования, но коляску убрать не смогла.

Машинист начал тормозить, но поезд все равно сбил коляску с находящейся внутри девочкой. Бабушка схватила травмированного ребенка и сбежала с места происшествия, оставив там коляску и личные вещи.

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Машинист поезда среагировал оперативно, начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Поезд все равно сбил коляску с находящейся внутри девочкой. Затем бабушка схватила травмированного ребенка и сбежала с места происшествия, оставив там коляску и личные вещи.

На место ЧП прибыла полицияю. Копы обследовали близлежащую территорию и нашли женщину с маленьким ребенком в одном из домов на улице Летчиков. Лицо ребенка было все в крови, малышку срочно госпитализировать в детскую больницу на Космической, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Врачи рассказали, что у девочки перелом верхней челюсти и выбитые зубы. Ребенка поместили в реанимацию. В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили о случившемся. Полиция выясняет все подробности и обстоятельства чрезвычайного происшествия, которое могло стоить жизни ребенку.

Напомним, стихия повредила железнодорожные пути в Ивано-Франковской области. Разрушения настолько серьезные, что дорогу чинят уже вторые сутки.