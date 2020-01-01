На Прикарпатье полиция помогла школьнику сдать ВНО: Подробности

Выпускник забыл документы, его выручили правоохранители, доставив бумаги на авто с мигалками.

Курьезный случай произошел во время ВНО в Ивано-Франковской области. Один из абитуриентов пришел сдавать экзамен по математике без документов. Оказалось, забыл дома. Об этом сообщает МВД Украины.

Все были в шоке. Не растерялся дежурный полицейский. Позвонил коллегам. Патруль с мигалками поспешил на помощь. Успел. Выходя из дома, проверяйте наличие документов, - отметили в ведомстве.

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В МВД добавили, что если бы нужные бумаги не привезли, о поступлении в этом году можно было бы забыть. Так что пришедших на помощь правоохранителей в пункте сдачи ВНО встретили бурными аплодисментами.

Напомним, ранее мы писали о том, что к ВНО не допустили более 80 выпускников с температурой и ОРВИ.

