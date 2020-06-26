Жертва копов из Кагарлыка не может пройти лечение: Отобрали документы

Без паспорта и кода, которые отняли во время избиения копы, девушка не может лечь в больницу.

Один из полицейских, подозреваемых в издевательствах над жительницей Кагарлыка - Николай Кузив - отобрал у потерпевшей документы, из-за чего женщина до сих пор не может пройти полноценное лечение. Об этом потерпевшая Неля Погребицкая рассказала в интервью “Украинской правде“.

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По словам девушки, после избиения Николай Кузив выбросил в окно ее вещи, а документы отобрал.

“Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю“, - сказала Погребицкая.

Она добавила, что сейчас у нее нет ни паспорта, ни кода, из-за чего женщина не может пройти лечение в больнице.

Нет ни паспорта, ни кода. Не могу в больницу поехать, хотела МРТ сделает. У меня голова часто болит, - пожаловалась девушка, уточнив, что головные боли ее мучили еще до событий в ночь на 24 мая.

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Также Погребицкая рассказала, что сразу после избиения и изнасилования в райотделе местные врачи не хотели ее осматривать, чтобы не иметь проблем с полицией.

Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, то они только так, потрогали и всё. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией, - рассказала потерпевшая.

Напомним, девушке из Кагарлыка копы угрожали и до, и после изнасилования. В полиции проигнорировали заявление матери потерпевшей, которая жаловалась на угрозы ее дочери со стороны копов.