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В Одессе прибывшие из РФ неонацисты пытались сжечь мечеть – СБУ

Комментариев: 4
Злоумышленников схватили на месте преступления, где они пытались забросать мечеть "коктейлями Молотова".
В Одессе прибывшие из РФ неонацисты пытались сжечь мечеть – СБУ
© ssu.gov.ua
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В Одессе прибывшие из РФ неонацисты пытались сжечь мечеть – СБУ
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Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистов поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. К координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ“, - говорится в сообщении.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации, которые при помощи двух бутылок с зажигательной смесью пытались поджечь культовое исламское сооружение.

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Как выяснили правоохранители, один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ. В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

Сейчас фигурантов задержали и уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на прошлой неделе СБУ накрыла ячейку неонацистов, которую возглавлял гражданин РФ. В пресс-службе СБУ отметили, что несостоявшиеся поджигатели мечети были членами этой же самой группировки.

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Теги: СБУ, Россия, неонацисты, мечеть, крымские татары, теракт
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Комментариев (4)
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nfhvyt    26.06.2020, 14:51
Оценка:  -22
nfhvyt
"прибыл в Украину после длительного проживания в РФ" - Бабченко?
ЗЕленомойский    26.06.2020, 14:48
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
В Одессе есть мечеть?
phk_fever    26.06.2020, 14:39
Оценка:  -23
phk_fever
один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.. - так местные значит - БМ заголовок дно
fjyhffdlf    26.06.2020, 14:17
Оценка:  -24
fjyhffdlf
Хороший вброс.Браво!
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