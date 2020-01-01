Domestos получил лабораторное подтверждение эффективности против коронавируса

Киев, 19 июня 2020 года. - Бренд Domestos, крупнейший бренд бытовой химии в портфеле продукции Unilever, подтвердил свою эффективность против нового штамма SARS-COV-2, который вызывает Коронавирусную инфекцию COVID-19.

Осознавая важность соблюдения мер по обеспечению чистоты, гигиены и обеззараживанию помещений в период постепенного снятия режима самоизоляции, Domestos в числе первых брендов категории бытовой химии сделал усилия для получения официального независимого подтверждения подобных свойств.

Исследование, проведенное в лаборатории компании Microbac Laboratories, Inc. (США), согласно предварительным результатам , подтвердило высокую эффективность гелей Domestos против штамма SARS-COV-2 при обработке поверхностей как в неразбавленном виде, так и в концентрациях, рекомендованных ВОЗ (0,5% гипохлорита натрия).

Напомним, что в марте-апреле 2020 Domestos, по согласованию с областными государственными администрациями, передал более 5000 литров универсального дезинфицирующего средства на основе гипохлорита натрия в опорные инфекционные больницы по всей Украине для противодействия распространению вирусных инфекций. А недавно присоединился к инициативе МОН Украины по обеспечению 1625 пунктов проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ необходимыми средствами защиты, отправив более 28 000 литров дезинфицирующего средства для обработки помещений и поверхностей по всей Украине для того, чтобы сделать экзамены безопасными.

Справка:

Основное действующее вещество моющих средств Domestos - гипохлорит натрия, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к применению в концентрации не менее 0,5% для обеззараживания поверхностей в домах и медицинских учреждениях, где содержатся пациенты с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19. Для проверки эффективности продукции бренда против коронавируса, было проведено исследование на штамме вируса SARS-CoV-2 в независимой лаборатории в США в мае 2020 года. Согласно предварительным результатам, моющие средства Domestos в формате гелей демонстрируют высокую эффективность как в неразбавленном состоянии, так и в концентрациях, рекомендованных ВОЗ, а именно:

• без разведения: уничтожение вируса на> 99,99% (полное уничтожение) всего за 1 минуту;

• разведение 1: 6 (рекомендуемая ВОЗ концентрация, примерно 0,5% гипохлорита натрия): уничтожение вируса на> 99,99% (полное уничтожение) всего за 1 минуту;

• 4 колпачка на 2 литра воды: уничтожение вируса на> 99,9% всего за 1 минуту;

• 1 колпачок на 4 литра воды: убивает 99% вируса за 15 минут.

Київ, 17 червня 2020 року. – Бренд Domestos, найбільший бренд побутової хімії в портфелі продукції Unilever, підтвердив свою ефективність проти нового штаму SARS-COV-2, що викликає Коронавірусну інфекцію COVID-19.

Усвідомлюючи важливість дотримання заходів щодо забезпечення чистоти, гігієни і знезараженню приміщень в період поступового зняття режиму самоізоляції, Domestos в числі перших брендів категорії товарів побутової хімії зробив зусилля для отримання офіційного незалежного підтвердження подібних властивостей.

Дослідження, проведене в лабораторії компанії Microbac Laboratories, Inc. (США), згідно з попередніми результатами , підтвердило високу ефективність гелів Domestos проти штаму SARS-COV-2 при обробці поверхонь як в нерозведеному стані, так і в концентраціях, рекомендованих ВООЗ (0,5% гіпохлориту натрію).

Нагадаємо, що у березні-квітні 2020 Domestos, за узгодженням з обласними державними адміністраціями, передав більше 5000 літрів універсального дезінфікуючого засобу на основі гіпохлориту натрію в опорні інфекційні лікарні по всій Україні для протидії розповсюдження та поширення вірусних інфекцій. А нещодавно долучився до ініціативи МОН України із забезпечення 1625 пунктів проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ необхідними засобами захисту, відправивши понад 28 000 літрів дезінфікуючого засобу для обробки приміщень та поверхонь по всій Україні для того, щоб зробити іспити безпечними.

Довідково:

Основна діюча речовина миючих засобів Domestos - гіпохлорит натрію, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до застосування в концентрації не менше 0,5% для знезараження поверхонь в будинках та медичних установах, де утримуються пацієнти з підозрою або підтвердженою інфекцією COVID-19. Для перевірки ефективності продукції бренду проти коронавірусу, було проведено дослідження на штамі вірусу SARS-CoV-2 в незалежній лабораторії в США в травні 2020 року. Згідно з попередніми результатами, миючі засоби Domestos у форматі гелів демонструють високу ефективність як в нерозведеному стані, так і в концентраціях, рекомендованих ВООЗ, а саме:

без розведення: знищення вірусу на> 99,99% (повне знищення) всього за 1 хвилину;

розведення 1:6 (рекомендована ВООЗ концентрація, приблизно 0,5% гіпохлориту натрію): знищення вірусу на> 99,99% (повне знищення) всього за 1 хвилину;

4 ковпачка на 2 літри води: знищення вірусу на> 99,9% всього за 1 хвилину;

1 ковпачок на 4 літри води: вбиває 99% вірусу за 15 хвилин.

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