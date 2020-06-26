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Большинство украинцев считают, что коронавирус создали в лаборатории

Комментариев: 4
При этом каждый третий уверен, что распространили его по миру тоже умышленно.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Минздрава

Так, 66% опрошенных в июне украинцев заявили, что коронавирус был разработан искусственно. При этом часть уверена, что целью его создания было уменьшение численности населения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Во время интервью респондентов просили выбрать, какое из трех утверждений им кажется более близким к истине:

  • естественное возникновение и впоследствии распространение в мире;
  • искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире;
  • специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам.

Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

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Больше всего респондентов - 37% - выбрали третий вариант: коронавирус был “специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам. Еще 29% выбрали вариант №2, что коронавирус сделан искусственно, но распространился случайно.

Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса. Лишь 18% украинцев уверены, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

kiis.com.ua

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Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайном распространение в мире, предлагалось назвать страну, где был, по их мнению, создан вирус. Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию.

kiis.com.ua

Напомним, украинцы перестали бояться коронавируса. Социологи выяснили, что украинцы больше боятся прививок, чем коронавируса.

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Теги: опрос, социологи, коронавирус
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Комментариев (4)
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ndelliopoo    26.06.2020, 14:53
Оценка:  -21
ndelliopoo
Для этого необязательно быть Сашей Друзём чтобы понять это.Но у китайских товарищей ещё много подобного"добра"припасе но для американских"хозяев планеты".Хватит на всех"юсов",так что можно не волноваться.
nfhvyt    26.06.2020, 14:53
Оценка:  -21
nfhvyt
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали СМИ.
nfhvyt    26.06.2020, 15:05
Оценка:  0
nfhvyt
В свете последних событий, для простых украинцев вырисовываются две перспективы - либо сдохнуть от коронавируса либо быть кастрированным.
nfhvyt    26.06.2020, 15:07
Оценка:  0
nfhvyt
Тупое минусующее мурло, ты б хоть отозвался.
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