Боевики накрыли позиции ВСУ из противотанковых гранатометов

Обстрел произошел возле Крымского.

С начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Объединенных сил на Луганском направлении. Боевых потерь среди защитников нет.

Читай также: Ситуация в ООС: семь обстрелов, ранен военный

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По предварительной информации, вооруженные формирования так называемых “ЛДНР” и наемники Российской Федерации трижды открыли огонь по украинским позициям неподалеку Крымского. Во время обстрелов они использовали артиллерийские системы, минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Читай также: Хроники ООС: Пять обстрелов, пострадавших нет

Кроме того, российские оккупационные войска применили гранатометы и стрелковое оружие по позициям защитников вблизи Шумов.

Наглые обстрелы со стороны боевиков не остались без реакции. Украинские военные в ответ на все провокации отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств.

Напомним, ВСУ уничтожили разведывательную станцию боевиков. 24-я ОМБр ВСУ уничтожила станцию разведки боевиков.