"Не плохо и не хорошо": Украинцы оценили год президента Зеленского

Социологи выяснили, как народ оценивает итоги первого года работы нового президента.

34% украинцев оценили первый год Владимира Зеленского на посту президента Украины как “не плохо и не хорошо“. В то же время 37% считают, что Зеленский работал очень хорошо или хорошо, а 28% - плохо или очень плохо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле Центром Разумкова.

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Кроме того, 50% опрошенных заявили, что Зеленский своими действиями защищает национальные интересы, а 33% уверены, что президент защищает собственные интересы и интересы своего окружения.

Относительное большинство респондентов - 39% - заявили, что нынешняя власть такая же, как и предыдущая. Зато 38% уверены, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 16% говорят, что наоборот - сейчас власть хуже предыдущей.

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Относительное большинство опрошенных - 42% - отметили, что общая ситуация в стране ухудшилась за год, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Чаще всего заявляли об ухудшении ситуации в уровне цен и тарифов, а также в экономическом положении страны. В других сферах относительное большинство респондентов указывают на отсутствие изменений за год.

К тому же только 3,5% опрошенных уверены, что за пять лет президентства Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания. 33% полагают, что он выполнит большинство обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит.

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Во время опроса большинство - 71,5% - заявили, что Зеленский вообще не выполнил обещание об отстранении олигархов от влияния на политику, 70% - о создании новых рабочих мест, 63% - о достижении мира на Донбассе, 62% - о борьбе с коррупцией и внедрении реального народовластия, 56% - о снижении коммунальных тарифов, 54% - о детенизации экономики, 53% - о повышении пенсий, 50% - об обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием.

В то же время 52% считают, что Зеленский исполнил обещание об обновлении власти, а 47% - об обеспечении коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет.

Напомним, Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье. Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства совершил облет территорий, пострадавших от паводков.