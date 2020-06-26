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"Не плохо и не хорошо": Украинцы оценили год президента Зеленского

Комментариев: 2
Социологи выяснили, как народ оценивает итоги первого года работы нового президента.
Народ дал оценку работе президента
Народ дал оценку работе президента
facebook.com/president.gov.ua

34% украинцев оценили первый год Владимира Зеленского на посту президента Украины как “не плохо и не хорошо“. В то же время 37% считают, что Зеленский работал очень хорошо или хорошо, а 28% - плохо или очень плохо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле Центром Разумкова.

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Кроме того, 50% опрошенных заявили, что Зеленский своими действиями защищает национальные интересы, а 33% уверены, что президент защищает собственные интересы и интересы своего окружения.

Относительное большинство респондентов - 39% - заявили, что нынешняя власть такая же, как и предыдущая. Зато 38% уверены, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 16% говорят, что наоборот - сейчас власть хуже предыдущей.

razumkov.org.ua

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Относительное большинство опрошенных - 42% - отметили, что общая ситуация в стране ухудшилась за год, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Чаще всего заявляли об ухудшении ситуации в уровне цен и тарифов, а также в экономическом положении страны. В других сферах относительное большинство респондентов указывают на отсутствие изменений за год.

К тому же только 3,5% опрошенных уверены, что за пять лет президентства Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания. 33% полагают, что он выполнит большинство обещаний, 31% - выполнит меньшую часть, 25% - практически не выполнит.

razumkov.org.ua

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Во время опроса большинство - 71,5% - заявили, что Зеленский вообще не выполнил обещание об отстранении олигархов от влияния на политику, 70% - о создании новых рабочих мест, 63% - о достижении мира на Донбассе, 62% - о борьбе с коррупцией и внедрении реального народовластия, 56% - о снижении коммунальных тарифов, 54% - о детенизации экономики, 53% - о повышении пенсий, 50% - об обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием.

В то же время 52% считают, что Зеленский исполнил обещание об обновлении власти, а 47% - об обеспечении коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет.

razumkov.org.ua

Напомним, Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье. Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства совершил облет территорий, пострадавших от паводков.

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Теги: Зеленский, президент, опрос, социологи
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Комментариев (2)
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Woodbrother    26.06.2020, 15:48
Оценка:  0
Woodbrother
Опрос проходил в дурдоме. Более бездарного презика у нас еще не было.
tamarakoren    26.06.2020, 15:44
Оценка:  +1
tamarakoren
Мало сала за воротник залито,жги,зеля,лохторат добавки просит! Они ещё "подушку" от папередников не доели.Ну-ну!
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