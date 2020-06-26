Жильцы пострадавшего дома в Киеве показали треснувшие газовые шланги

Киевляне утверждают, что коммунальщики установили им некачественное оборудование.

Накануне взрыва в высотке на киевских Позняках меняли газовое оснащение. При этом, как рассказывают некоторые жильцы, шланги, которые им установили, были покрыты трещинами.

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В частности, об этом заявил житель уцелевшей части дома Александр, передает “Сегодня”.

Сотрудники “Киевгаза” сняли счетчик на поверку, вместо него закрепили шланг, который выглядел так, будто его нашли на свалке. Мы не можем спать спокойно, и, судя по всему, не мы одни, - отметил мужчина.

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Испорченные шланги продемонстрировал Игорь – еще один житель того же дома. Говорит, их установили 11 июня.

“Киевгаз” предупредил, что придет поверять счетчик. В итоге вместо счетчика нам поставили черную резиновую трубу, скорее, подходящую для отвода воды. Уже после взрыва я пригляделся к этому “газовому шлангу”. Он был треснутым в нескольких местах. Это ужас – к нам в дом принесли бомбу, - возмущается киевлянин.

Пока газовая служба оборудование не меняла. У Игоря сняли шланг с трещинами, как и многим жильцам дома, перекрыли газ.

Шланг в квартире киевлянина Игоря segodnya.ua

Как мы писали ранее, власти проанонсировали снос дома, где произошел взрыв. В то же время в МВД уже рассматривают версию некачественной поверки газовых счетчиков в пострадавшем доме.