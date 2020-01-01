Дальнобойщики оскорблены словами ЗЕ, который назвал их “засранцами”

Представитель дальнобойщиков рассказал, как он относятся к словам Зеленского.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины заявили, что глубоко оскорблены словами президента Владимира Зеленского в адрес дальнобойщиках, которых он назвал "засранцами".

Об этом заявил президент АсМАП Леонид Костюченко в комментарии "Украинским Новостям".

Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили - наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от Президента, - сказал Костюшенко.

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Кроме того, мужчина рассказал, что члены ассоциации не воспринимают слова Зеленского на свой счет. Причиной этому стало то, что большинство транспортных компаний, которые входят в АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание.

Также Костюченко заявил, что сейчас власть декларирует усиление разных видом контроля; это мало влияет на улучшение качества работы водителей, и в наименьшей мере обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов.

Представитель АсМАП отметил, что это приводит к оттоку профессиональных водителей из Украины в страны Европы.

Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину - на тонну больше; …почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?.. И список вопросов можно продолжать, - добавил Костюченко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути объезда пунктов весового контроля, которые появляются на украинских трассах. Специальное видеообращение к недобросовестным перевозчикам глава государства разместил в закрытой группе в Viber, где общаются дальнобойщики.