Порошенко поместил свои картины за решетку и пригласил на выставку

Политик решил оригинально отметиться.

В пятницу, 26 июня, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко устроил в Музее Гончара пресс-тур по выставке своих картин, которые арестованы по делу о незаконной переправке их через государственную границу.

Читай также: В Европарламенте сделали заявление о "преследовании Порошенко" - СМИ

Трансляция мероприятия велась на официальной странице Facebook

Политик решил представить журналистам перформанс: все картины экспонируют за решетками, по выставочному залу размещена колючая проволока.

Картины Порошенко в музее facebook.com/petroporoshenko/

Политик отличился перформансом facebook.com/petroporoshenko/

Порошенко на пресс-туре facebook.com/petroporoshenko/

Соратник Порошенко Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что, кроме журналистов, на мероприятии присутствовали депутаты "Евросолидарности", которые "отбивали атаки режима".

Читай также: Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора

Сам Порошенко рассказал, что на выставке представлены полотна Репина, Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича.

Мы дождались снятия карантина и приглашаем всех посетить инсталляцию и выставку, - заявил Петр Порошенко.

Напомним, ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко. Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.