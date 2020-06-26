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Порошенко поместил свои картины за решетку и пригласил на выставку

Комментариев: 1
Политик решил оригинально отметиться.
Выставка в Музее Гончара
Выставка в Музее Гончара
facebook.com/petroporoshenko/

В пятницу, 26 июня, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко устроил в Музее Гончара пресс-тур по выставке своих картин, которые арестованы по делу о незаконной переправке их через государственную границу. 

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Трансляция мероприятия велась на официальной странице Facebook 

Политик решил представить журналистам перформанс: все картины экспонируют за решетками, по выставочному залу размещена колючая проволока. 

Картины Порошенко в музее
Картины Порошенко в музее
facebook.com/petroporoshenko/

Политик отличился перформансом
Политик отличился перформансом
facebook.com/petroporoshenko/

Порошенко на пресс-туре
Порошенко на пресс-туре
facebook.com/petroporoshenko/

Соратник Порошенко Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что, кроме журналистов, на мероприятии присутствовали депутаты "Евросолидарности", которые "отбивали атаки режима".

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Сам Порошенко рассказал, что на выставке представлены полотна Репина,  Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича. 

Мы дождались снятия карантина и приглашаем всех посетить инсталляцию и выставку, - заявил Петр Порошенко. 

Напомним, ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко. Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.

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Теги: картины, Порошенко, выставка
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Комментариев (1)
МаксимУм    26.06.2020, 16:23
Оценка:  0
МаксимУм
Привыкает)))
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