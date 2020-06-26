Порошенко поместил свои картины за решетку и пригласил на выставку
В пятницу, 26 июня, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко устроил в Музее Гончара пресс-тур по выставке своих картин, которые арестованы по делу о незаконной переправке их через государственную границу.
Читай также: В Европарламенте сделали заявление о "преследовании Порошенко" - СМИ
Трансляция мероприятия велась на официальной странице Facebook
Политик решил представить журналистам перформанс: все картины экспонируют за решетками, по выставочному залу размещена колючая проволока.
Соратник Порошенко Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что, кроме журналистов, на мероприятии присутствовали депутаты "Евросолидарности", которые "отбивали атаки режима".
Читай также: Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора
Сам Порошенко рассказал, что на выставке представлены полотна Репина, Крижицкого, Тропинина, Бенуа, Лагорио, Малевича.
Мы дождались снятия карантина и приглашаем всех посетить инсталляцию и выставку, - заявил Петр Порошенко.
Напомним, ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко. Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.