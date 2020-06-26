Вакарчука досрочно освободили от депутатских обязанностей

Во время собрания партии “Голос” музыканту позволили сложить полномочия.

Вакарчук несколько раз пытался сбежать из политики .facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук получил долгожданную свободу от политической деятельности. По просьбе певца однопартийцы лишили его депутатского мандата.

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Решение было принято на съезде созданной Вакарчуком партии “Голос”, передает пресс-служба политсилы. Согласно ему, полномочия нардепа Вакарчука прекращены досрочно.

Певец отметил, что после отказа дать ему вольную Верховной Рады он не видел другого выхода, кроме как попросить членов “Голоса” об “изгнании”. Говорит, обратился к однопартийцам в надежде, что его оддержат.

Я думал, что Рада поймет и примет мое решение, как свободного человека, но этого не произошло. Поэтому я обратился с этой просьбой к близким по духу людям, членам партии “Голос”, - пояснил Святослав Вакарчук.

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Несмотря на выход из фракции, музыкант пообещал, что постарается продолжить быть ей полезным. Он подчеркнул, что останется с “Голосом” до тех пор, пока политсила будет двигаться в направлении европейского развития Украины.

В то же время некоторые интернет-пользователи ставят под сомнения законность такой процедуры. Комментаторы под постом Вакарчука в соцсетях пишут, что, согласно ст. 5 Закона о статусе нардепа, полномочий имеет право лишить только ВР большинством голосов конституционного состава.

К слову, во время съезда в партии обновили устав, уточнив условия создания местных организаций. Кроме того, было решено пригласить в “Голос” нового претендента из предвыборного списка.

Отметим, как известно, Вакарчук несколько раз пытался покинуть политический олимп, но не мог. Депутаты ВР отказывались его отпустить.

Ранее мы сообщали, что музыкант добровольно вышел из фракции основанного им “Голоса”.