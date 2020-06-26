Впервые в истории: Украина сдала в концессию порт Херсона

В церемонии подписания соглашения принял участие президент Зеленский.

Украина сдала в концессию первый крупный объект стратегической инфраструктуры – Херсонский морской торговый порт. В церемонии подписания соответствующего соглашения принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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В долгосрочную аренду у государства торговый порт взяла грузино-швейцарская компания-консорциум “Рисоил-Херсон“.

“У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего - для Херсонщины. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех“, - заявил Владимир Зеленский после подписания документа.

Президент поблагодарил депутатов Верховной Рады, которые ранее поддержали закон о концессии. Также глава государства обратился с благодарственной речью к инвесторам.

С ними мы проговорили важнейшие детали - это увеличение рабочих мест и несокращения людей, которые работают. Увеличение заработных плат. Будут создаваться нормальные, законные условия, и никакого бандитизма. Мне кажется, это логично с точки зрения страны, которую мы строим: свободную, рыночную, демократическую, - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, инвесторы готовы увеличить в разы те показатели, которые были заложены в концессионном соглашении, и создать хаб на Днепре, который бы обеспечивал перегрузки не только морских грузов, но и грузов, направляемых по Днепру.

По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия, от этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн гривен инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.

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В соответствии с соглашением, концессионер должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн в год. В течение трех с половиной лет после окончания переходного периода инвестор обязался вложить в объект не менее 216 млн грн, а в развитие местной инфраструктуры – еще минимум 18 млн грн.

Соглашение о передаче в концессию имущества ГП “Херсонский морской торговый порт“ и имущества ГП “Администрация морских портов Украины“ подписано на 30 лет.

Концессионер должен ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

Напомним, Зеленский лично осмотрел разрушения на Прикарпатье. Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область глава государства совершил облет территорий, пострадавших от паводков.