На Закарпатье перегружены больничные палаты зараженными коронавирусом

В медучреждение каждый день привозят до десятка людей с COVID-19 и подозрением на вирус.

Каждый день в больницу поступает до 10 пациентов с пневмонией .facebook.com/mukachevo.rada

Речь идет о больнице святого Мартина в Мукачево. Она заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 26 июня сообщает пресс-служба мукачевского горсовета.

Мало того, что эпидситуация в городе неблагополучная, так еще перегружены койки. Так, в больницу Св. Мартина ежедневно доставляют от 6 до 10 человек с пневмонией, - отмечает пресс-центр мэрии.

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С начала эпидемии в Мукачевской громаде зафиксировано 265 случаев заболевания COVID-19. Скончалось трое зараженных. На данный момент в городском инфекционном отделении находится 13 человек, у которых подтверждено наличие инфекции.

Напомним, ранее мы писали, что 12 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных мер.

