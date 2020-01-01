Во Львове отец подстрелил сына, а потом пытался застрелиться сам

Стрельба велась из травматического пистолета, поэтому оба мужчины находятся в больнице.

Полиция Львова расследует семейную ссору, которая закончилась стрельбой и двумя раненными. Об этом сообщает пресс-служба львовского управления Нацполиции.

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Как рассказали правоохранители, вечером 25 июня на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что им поступил вызове на “огнестрельное ранение“. В итоге первыми по указанному адресу прибыли именно патрульные полицейские, которые вместе с медиками оказали первую помощь раненым.

Предварительно установлено, что между жителями квартиры – 64-летним мужчиной и его сыном в возрасте 41 года – возник конфликт, во время которого отец выстрелил из травматического пистолета “Форт“ сыну в шею, после чего выстрелил себе в голову.

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Обоих мужчин медики госпитализировали.

По факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина обстрелял из ружья компанию на пляже. Мужчине не понравилось, что молодые люди слишком шумно отдыхают.